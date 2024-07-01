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رياضة
متزوج من ملكة جمال: سرقة منزل لاعب عربي شهير.. وهذا ما كشفته التحقيقات
Lebanon 24
01-07-2024
|
04:52
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تمكنت السلطات الأمنية المصرية من ضبط المتهمة في حادث سرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهبية من شقة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن عماد متعب بدائرة قسم المعادي.
وتحرر المحضر اللازم، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها في ملابسات ارتكاب الجريمة.
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وتلقى مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المعادي، ببلاغ من عماد متعب لاعب الأهلي السابق أفاد فيه بسرقة مصاغ ذهبية خاصة بزوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر، من داخل شقته بدائرة القسم.
على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الحادث توصلت تحرياته إلى أن وراء الواقعة عاملة منزلية تعمل لديه، وتم القبض عليها واعترفت بالواقعة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن العاملة قامت بسرقة مبلغ مالي يقدر بالآلاف وخاتم ألماس، وأن المتهمة قامت بصرف كل الأموال التي سرقتها من الشقة على نفسها ومنزلها والخاتم لم تقم ببيعه، لأنها كانت تخشى أن يتم القبض عليها فور التوجه لبيعه، واعتقدت أن قيمته كبيرة.(العربية)
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