16
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ريال مدريد.. 3 أرقام مخيفة قبل "معركة المونديال"!
Lebanon 24
17-12-2018
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق ريال مدريد المهم بتغلبه بهدف نظيف على رايو فايكانو السبت في الدوري الإسباني، لكن انتصار الفريق لم يأت من دون علامات استفهام، وربما أصوات تحذير عالية قبل مباراة الفريق الصعبة الأربعاء، أمام كاشيما أنتلرز في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.
وحقق ريال مدريد انتصارا متواضعا على رايو فايكانو بهدف كريم بنزيما السبت، مما منحه ثالث فوز له على التوالي في الدوري الإسباني ودفعه للتقدم للمركز الثالث، لكن الفريق إجمالا لم يقدم أداء طيبا، وكان لزاما على لاعبيه تحمل صيحات الاستهجان من قبل الجماهير الغاضبة.
لكن 3 أرقام مهمة وكاشفة، ساقها موقع جريدة "آس الإسبانية" تشير إلى حال ريال مدريد قبل "معمة المونديال".
فقد سجل "الفريق الملكي" 24 هدفًا في 16 مباراة بالدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم، وهذا أسوأ معدل تهديفي لريال مدريد في هذه الجولة منذ موسم 1993-1994، وحينها سجل أيضًا 24 هدفا لا غير.
ريال مدريد سجل في آخر 3 مباريات بكل المناسبات هدفين فقط.
ماركوس يورينتي اللاعب الوحيد في ريال مدريد الذي أكمل 100% من التمريرات بشكل صحيح في الشوط الأول من مباراة رايو فايكانو، 37 تمريرة صحيحة من أصل 37.
تابع
الأكثر قراءة
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
Lebanon 24
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
12:21 | 2018-12-17
17/12/2018 12:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي يطلّ بطبل وزمر.. والخيرات الكانونية مستمرة حتى نهاية الشهر!
Lebanon 24
منخفض جوي يطلّ بطبل وزمر.. والخيرات الكانونية مستمرة حتى نهاية الشهر!
08:42 | 2018-12-17
17/12/2018 08:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
18:09 | 2018-12-17
17/12/2018 06:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
13:47 | 2018-12-17
17/12/2018 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
13:02 | 2018-12-17
17/12/2018 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2018-12-18
زيدان يلمح إلى انتقاله لليوفي! (صورة)
06:00 | 2018-12-18
رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "قوي"!
23:30 | 2018-12-17
ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين"
22:00 | 2018-12-17
أبطال أوروبا.. ليفربول في "مواجهة الموت" وريال مدريد "محظوظ"!
18:00 | 2018-12-17
بطلها نجم مانشستر.. شاهد أسوأ تسديدة في الموسم! (فيديو)
16:00 | 2018-12-17
كريستيانو رونالدو يحقق 5 أرقام قياسية في 21 مباراة!
فيديو
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
Lebanon 24
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
21:45 | 2018-12-17
18/12/2018 08:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
17:46 | 2018-12-16
18/12/2018 08:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
22:00 | 2018-12-15
18/12/2018 08:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact