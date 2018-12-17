ريال مدريد.. 3 أرقام مخيفة قبل "معركة المونديال"!

حقق ريال مدريد المهم بتغلبه بهدف نظيف على رايو فايكانو السبت في الدوري الإسباني، لكن انتصار الفريق لم يأت من دون علامات استفهام، وربما أصوات تحذير عالية قبل مباراة الفريق الصعبة الأربعاء، أمام كاشيما أنتلرز في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.وحقق ريال مدريد انتصارا متواضعا على رايو فايكانو بهدف كريم بنزيما السبت، مما منحه ثالث فوز له على التوالي في الدوري الإسباني ودفعه للتقدم للمركز الثالث، لكن الفريق إجمالا لم يقدم أداء طيبا، وكان لزاما على لاعبيه تحمل صيحات الاستهجان من قبل الجماهير الغاضبة.لكن 3 أرقام مهمة وكاشفة، ساقها موقع جريدة "آس الإسبانية" تشير إلى حال ريال مدريد قبل "معمة المونديال".فقد سجل "الفريق الملكي" 24 هدفًا في 16 مباراة بالدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم، وهذا أسوأ معدل تهديفي لريال مدريد في هذه الجولة منذ موسم 1993-1994، وحينها سجل أيضًا 24 هدفا لا غير.ريال مدريد سجل في آخر 3 مباريات بكل المناسبات هدفين فقط.ماركوس يورينتي اللاعب الوحيد في ريال مدريد الذي أكمل 100% من التمريرات بشكل صحيح في الشوط الأول من مباراة رايو فايكانو، 37 تمريرة صحيحة من أصل 37.