جويس عزام.. متسلقة لبنانية تُسجل إنجازات تاريخية

سجّلت المتسلقة اللبنانية جويس عزام إنجازاً تاريخياً في هذه الرياضة، وذلك بعدما تابعت تسلقها لأعلى قمم الجبال في العالم ووصلت إلى الجبل الـ 28، وهو رقم قياسي خاص لم يسبق أن حققه أي متسلق لبناني سابقاً في رياضة التسلق.ونجحت المتسلقة عزام في الوصول إلى قمة جبل "فينسون" أعلى قمم قارّة أنتاركتيكا الثلجية، وهو جبل جديد يُضاف إلى سلسلة الجبال التي وصلت عزام إلى قممها سابقاً، كما أنها أصبحت المتسلقة الثانية من لبنان التي تُحقق هذا الإنجاز بعد المتسلق الشهير ماكسيم شعيا.ويبلغ ارتفاع جبل "فينسون" في أنتاركتيكا نحو 4,892 متراً (16 ألف قدم)، وأصبح هذا الجبل من بين أعلى تسع جبال تسلقتها جويس عزام خلال مسيرتها في هذه الرياضة. إذ سبق لها أن وصلت إلى قمة جبال "أكونكاغوا" في الأرجنتين (6,920 متراً)، جبل دينالي في أميركا (6,190 متراً)، جبل "لو بوش" في النيبال (6,199 متراً).هذا بالإضافة لجبال "كيليمانغارو" في تانزانيا (5,895 متراً)، جبل "إلبروس" في روسيا (5,642 متراً)، "إيفيرست" مكان التخييم في النيبال (5,365 متراً)، جبل "أتارات" في تركيا (5,137 متراً)، جبل "بونيتي" في الأرجنتين (5,059 متراً)، جبل "كارستينسز بيراميد" في غينيا الجديدة (4,884 متراً). كما يُضاف إلى هذه الجبال نحو 18 جبلاً يتراوح ارتفاعها بين 2,228 متراً و4,809 أمتار.وأمام جويس عزام فرصة لدخول التاريخ والوصول إلى الرقم 108 في أعلى قمم العالم، وهو جبل "لوبغار سار" في باكستان الذي يبلغ طوله نحو 7,200 متر (23,622 قدماً)، الذي تم اكتشافه عام 1979 لأول مرة، وفشلت محاولة واحدة في الوصول إلى قمته. خصوصاً أن أعلى قمة لها كانت في جبل "أكونكاغوا" في الأرجنتين (6,920 متراً).