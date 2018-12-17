أبطال أوروبا.. ليفربول في "مواجهة الموت" وريال مدريد "محظوظ"!

أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، التي أجريت الاثنين في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية ستحمل الكثير من الإثارة.ويمكن القول إن القرعة أسعفت مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد، إذ سيواجهون الفرق الأقل استقطابا للأضواء. في المقابل، أسفرت عن مواجهة الموت لليفربول، وصيف الموسم الماضي.وسيواجه شالكه الألماني مانشستر سيتي الإنكليزي، على أن يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني بيوفنتوس الإيطالي.وسيقابل مانشستر يونايتد الإنكليزي باريس سان جرمان الفرنسي، بينما سيلعب توتنهام الإنكليزي ضد بوروسيا دورتموند الألماني.وسيلاقي أولمبيك ليون الفرنسي برشلونة الإسباني، فيما سيواجه روما الإيطالي بورتو البرتغالي.وسيلتقي أياكس الهولندي بريال مدريد الإسباني الذي ساعدته القرعة بمواجهة فريق متوسط القوة والابتعاد عن عمالقة آخرين.والمواجهة المرتقبة ستجمع بايرن ميونيخ الألماني مع ليفربول في معركة نارية سينتظرها عشاق الكرة حول العالم.وستقام مباريات الذهاب أيام 12 و13 و19 و20 شباط المقبل، على أن تجرى مواجهات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 آذار.تجدر الإشارة إلى أن نهائي "تشامبينزليغ" سيقام في حزيران 2019 بالعاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق أتليتكو مدريد.وستكون هذه المرة الخامسة التي تحظى فيها العاصمة الإسبانية بشرف استضافة النهائي، التاسعة في إسبانيا.