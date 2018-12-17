رياضة

ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين"

Lebanon 24
17-12-2018 | 23:30
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حط فريق ريال مدريد الإسباني الاثنين، رحاله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2018.

وذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية إن الرحلة إلى أبوظبي استغرقت ما يناهز 6 ساعات من الطيران، مشيرة إلى أن 25 لاعبا كانوا على متن الطائرة.

ومن بين اللاعبين الذين وصلوا إلى أبوظبي: نافاس وكارفاخال وراموس ومارسيلو وغاريث بيل وكروس وفاران وإيسكو.

وتساءلت الصحيفة عن السبب الذي جعل مدرب النادي سانتياغو سولاري يجلب إلى الإمارات عددا من اللاعبين الذين يعانون من إصابات.

وكان آخر لاعبين ينضمون إلى قائمة المصابين، كريمة بنزيما وأسينسيو، إلى جانب غاريث بيل. ويبدو أن هؤلاء الثلاثة تعافوا من إصاباتهم، فيما تبقى مشاركتهم في المونديال محل شك حتى الآن.

وسيواجه النادي الملكي، الأربعاء في أبوظبي، كاشيما أنتلرز الياباني، الذي حجز بطاقة نصف النهائي بعد تغلبه على غوادالاخارا المكسيكي 3-2.

وكان كاشيما التقى ريال مدريد في نهائي نسخة 2016 في يوكوهاما، وخسر أمامه بصعوبة 2-4.


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