16
o
بيروت
19
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "قوي"!
Lebanon 24
18-12-2018
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أنه سيقدم أفضل أداء ممكن، في حال واجه ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وحقق رونالدو نتائج إيجابية مع فريق السيدة العجوز منذ انضمامه للنادي في تموز، بعد صفقة كبيرة وصلت قيمتها إلى 105 ملايين جنيه إسترليني.
ونجح الدون في تسجيل 11 هدفا في 16 مباراة بالدوري الإيطالي، مساهما في وضع يوفنتوس بصدارة الدوري، ومبتعدا عن أقرب منافسيه نابولي بفارق 8 نقاط.
وفي تعليق عن احتمال مقابلة ناديه السابق، قال رونالدو في حديث لصحيفة "إكسبريس" البريطانية: "الماضي هو الماضي، والآن أريد الفوز ليوفنتوس. سأدافع عن ألوان النادي، ولا يهمني غير ذلك. سأقدم أفضل ما لديّ أمام الريال".
وأشار رونالدو إلى أنه كانت لديه خيارات عديدة قبل الانضمام ليوفنتوس، مضيفا: "لن أفصح عن الفرق التي طلبت مني الانتقال إليها. أعتقد أني يوفنتوس يتمتع بالاستقرار ولديه تاريخ كروي مشرّف سواء كان ذلك في دوري الأبطال أو بالدوري الإيطالي. هناك تفاصيل صغيرة كان لها تأثير كبير عليّ كطريقة تعامل رئيس النادي والجماهير".
ويستعد رونالدو لمبارة قوية السبت المقبل، حيث يقابل يوفنتوس نادي روما الذي يحتل المرتبة السادسة في ترتيب الدوري الإيطالي.
الأكثر قراءة
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
Lebanon 24
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
12:21 | 2018-12-17
17/12/2018 12:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي يطلّ بطبل وزمر.. والخيرات الكانونية مستمرة حتى نهاية الشهر!
Lebanon 24
منخفض جوي يطلّ بطبل وزمر.. والخيرات الكانونية مستمرة حتى نهاية الشهر!
08:42 | 2018-12-17
17/12/2018 08:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
18:09 | 2018-12-17
17/12/2018 06:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
13:47 | 2018-12-17
17/12/2018 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
13:02 | 2018-12-17
17/12/2018 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:30 | 2018-12-17
ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين"
22:00 | 2018-12-17
أبطال أوروبا.. ليفربول في "مواجهة الموت" وريال مدريد "محظوظ"!
18:00 | 2018-12-17
بطلها نجم مانشستر.. شاهد أسوأ تسديدة في الموسم! (فيديو)
16:00 | 2018-12-17
كريستيانو رونالدو يحقق 5 أرقام قياسية في 21 مباراة!
14:00 | 2018-12-17
جويس عزام.. متسلقة لبنانية تُسجل إنجازات تاريخية
12:00 | 2018-12-17
قطار ومباراة معا في ملعب واحد! (فيديو)
فيديو
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
Lebanon 24
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
21:45 | 2018-12-17
18/12/2018 07:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
17:46 | 2018-12-16
18/12/2018 07:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
22:00 | 2018-12-15
18/12/2018 07:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact