رياضة

رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "قوي"!

Lebanon 24
18-12-2018 | 06:00
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في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أنه سيقدم أفضل أداء ممكن، في حال واجه ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وحقق رونالدو نتائج إيجابية مع فريق السيدة العجوز منذ انضمامه للنادي في تموز، بعد صفقة كبيرة وصلت قيمتها إلى 105 ملايين جنيه إسترليني.

ونجح الدون في تسجيل 11 هدفا في 16 مباراة بالدوري الإيطالي، مساهما في وضع يوفنتوس بصدارة الدوري، ومبتعدا عن أقرب منافسيه نابولي بفارق 8 نقاط.

وفي تعليق عن احتمال مقابلة ناديه السابق، قال رونالدو في حديث لصحيفة "إكسبريس" البريطانية: "الماضي هو الماضي، والآن أريد الفوز ليوفنتوس. سأدافع عن ألوان النادي، ولا يهمني غير ذلك. سأقدم أفضل ما لديّ أمام الريال".

وأشار رونالدو إلى أنه كانت لديه خيارات عديدة قبل الانضمام ليوفنتوس، مضيفا: "لن أفصح عن الفرق التي طلبت مني الانتقال إليها. أعتقد أني يوفنتوس يتمتع بالاستقرار ولديه تاريخ كروي مشرّف سواء كان ذلك في دوري الأبطال أو بالدوري الإيطالي. هناك تفاصيل صغيرة كان لها تأثير كبير عليّ كطريقة تعامل رئيس النادي والجماهير".

ويستعد رونالدو لمبارة قوية السبت المقبل، حيث يقابل يوفنتوس نادي روما الذي يحتل المرتبة السادسة في ترتيب الدوري الإيطالي.


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