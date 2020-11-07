رياضة

عمره 55 عاماً.. إصابة مدرب شهير بكورونا

Lebanon 24
07-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-763790-637403322636580723.jpg
Doc-P-763790-637403322636580723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة، أن مدرب المنتخب روبرتو مانشيني مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الاتحاد في بيان نشره على موقعه الالكتروني أن اختبار "كوفيد-19" الذي أجراه المدرب السابق لإنتر ميلان ومانشستر سيتي الإنكليزي "في إطار عمليات الفحص الدورية للجهاز الفني" جاء إيجابياً.

وقال الاتحاد إن مانشيني البالغ 55 عاماً وضع نفسه في الحجر الصحي في منزله في روما كإجراء احترازي رغم عدم ظهور أي عوارض، وذلك امتثالا للبروتوكول المعمول به في البلاد.

ويتضمن برنامج المنتخب الإيطالي خلال الفترة الدولية المقبلة مباراة ودية الأربعاء ضد إستونيا ومباراتين في دوري الأمم الأوروبية ضد بولندا الأحد في 15 تشرين الثاني، والبوسنة والهرسك الأربعاء في 18 من الشهر الحالي.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف بولندا المتصدرة، وأمام هولندا الثالثة بخمس نقاط، والبوسنة الرابعة بنقطتين.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:00 | 2020-11-09
15:00 | 2020-11-09
12:00 | 2020-11-09
10:30 | 2020-11-09
09:00 | 2020-11-09
23:00 | 2020-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website