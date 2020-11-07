رياضة

رونالدينيو: 3 لاعبين أفضل من ميسي في تاريخ كرة القدم

Lebanon 24
07-11-2020 | 18:00
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رفض أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، اعتبار زميله السابق في نادي برشلونة، النجم ليونيل ميسي "أفضل لاعب" على الإطلاق في تاريخ كرة القدم.

وبحسب موقع "سبورت بابيل"، فإن رونالدينيو كان قد هنأ ميسي عقب فوزه بالكرة الذهبية للمرة السادسة، لكنه قال في تصريحات  صحفية أنه "يجد صعوبة " في اعتبار "الساحر الأرجنتيني" أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وأضاف في تصريحات صحيفة: "أنا سعيد بفوز ميسي بالكرة الذهبية. كنا أيضًا أصدقاء خلال فترة وجودنا في برشلونة، لكنني لا أحب المقارنة، وأجد صعوبة في القول إنه الأفضل على الإطلاق."

وأوضح أن نجوما مثل دييغو مارادونا وبيليه ورونالدو يمكن اعتبارهم جميعًا لاعبين أفضل من "البرغوث"، مستدركا أنه بالإمكان اعتبار ميسي الأفضل في الأعوام المنصرمة.

وكان ميسي قد أشاد برونالدينيو في الماضي، قائلا "مسؤولاً عن التغيير الإيجابي الذي حصل في برشلونة"، مضيفا: "لقد جاء في وقت سيئ والتغيير الذي حدث مع وصوله كان مذهلاً".

وتابع: "في الموسم الأولى ، لم يفز بأي شيء ولكن الجماهير وقت في حبه. ثم بدأت الجوائز في الظهور وجعل كل هؤلاء الناس سعداء.. يجب أن يكون برشلونة ممتنًا دائمًا لكل ما فعله".

المصدر: الحرة
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