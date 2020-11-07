رياضة

ريال مدريد يعلن رسميا إصابة نجمين في الفريق بفيروس "كورونا"

Lebanon 24
07-11-2020 | 22:00
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن "إصابة كل من البلجيكي إيدن هازارد، والبرازيلي كاسيميرو لاعبا الفريق، بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر النادي الملكي، بياناً رسمياً، يؤكد فيه أن "عينة التحاليل التي خضع لها هازارد وكاسيميرو، أمس الجمعة، جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني للفريق، وموظفي النادي، جاءت نتائج تحاليلهم سلبية في نفس الاختبار الذي تم إجراؤه أمس. وقال بيان الميرنجي، إن "نتيجة التحليل الثاني الذي أجراه الفريق اليوم، أكدت سلبية عينات جميع اللاعبين والجهاز الفني، ماعدا الثنائي هازارد وكاسيميرو".

وبذلك سيغيب الثنائي هازارد وكاسيميرو، عن لقاء ريال مدريد أمام فالنسيا، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

 
المصدر: سبوتنيك
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