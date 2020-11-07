ريال مدريد يعلن رسميا إصابة نجمين في الفريق بفيروس "كورونا"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن "إصابة كل من البلجيكي إيدن هازارد، والبرازيلي كاسيميرو لاعبا الفريق، بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر النادي الملكي، بياناً رسمياً، يؤكد فيه أن "عينة التحاليل التي خضع لها هازارد وكاسيميرو، أمس الجمعة، جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني للفريق، وموظفي النادي، جاءت نتائج تحاليلهم سلبية في نفس الاختبار الذي تم إجراؤه أمس. وقال بيان الميرنجي، إن "نتيجة التحليل الثاني الذي أجراه الفريق اليوم، أكدت سلبية عينات جميع اللاعبين والجهاز الفني، ماعدا الثنائي هازارد وكاسيميرو".