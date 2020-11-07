بهدفٍ قاتل.. "النّجمة" يحرم "الأخاء" من استعادة صدارة الدوري (فيديو)

لم يتمكّن نادي "الأخاء الأهلي عاليه" من استعادة صدارة ترتيب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم التي فقدها أمس لمصلحة "الأنصار" بعدما فرض عليه نادي "النجمة" التعادل 1-1 بهدفٍ قاتل في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من البطولة.

وبعد شوط أوّل سلبي النتيجة، افتتح سعيد عواضة التسجيل لـ"الأخاء" في الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني إلا أنّ مهاجم "النجمة" محمود سبليني باغت دفاعات "الأخاء" بهدف التعادل في الدقيقة 95 من زمن المباراة التي أقيمت على أرضية "ملعب الرئيس فؤاد شهاب" في جونية.

وبذلك فشل "الأخاء" الذي بات رصيده 14 نقطة في استعادة صدارة الترتيب التي اقتنصها "الأنصار" (15 نقطة)، أمس الجمعة، بعد فوزه على نادي "الصفاء" بسداسية مقابل هدفٍ واحد، فيما رفع "النجمة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى من الجولة نفسها، فرض نادي "شباب البرج" التعادل على حامل اللقب نادي "العهد" بنتيجة 1-1، على أرضية ملعب "أمين عبدالنور" في بحمدون.

وافتتح لاعب "العهد" محمد قدوح التسجيل لفريقه في الدقيقة 64 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي. وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أدرك "شباب البرج" التعادل عن طريق اللاعب سعد يوسف في الدقيقة 93.

وبهذا التعادل رفع الفريقان رصيدهما بالتساوي إلى 8 نقاط في المركزيَن الخامس (شباب البرج) والسادس (العهد) بانتظار مباراة "طرابلس" و"البرج" غداً الأحد.

وعلى ملعب "العهد"، حقّق نادي "شباب الساحل" فوزاً مهماً على نادي "الشباب الغازية" بنتيجة 2-0، رفع به رصيده إلى 14 نقطة بالتساوي مع "الأخاء".

وسجّل لـ"الساحل" حسين حيدر من ركلة جزاء في الدقيقة 15، ليضيف زميله حيدر عواضة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 46 من زمن الشوط الأول.

وتختتم الجولة السادسة غداً الأحد بمباراتَيْن حيث يلتقي في الأولى "طرابلس" صاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط مع "البرج" صاحب المركز التاسع برصيد 5 نقاط على أرضية "ملعب رشيد كرامي البلدي" – طرابلس، وفي المباراة الثانية يواجه نادي "التضامن صور" نادي "السلام زغرتا" على أرضية "ملعب الرئيس فؤاد شهاب" – جونية، ولكلّ منهما نقطة واحدة في المركزَيْن الأخيرين.