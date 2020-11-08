رسمياً.. السعودية تستضيف سباق "فورمولا 1" العام المقبل

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية استضافة المملكة لسباق جائزة كبرى لبطولة سباقات "الفورمولا 1" للسيارات، حيث من المقرر أن يقام السباق في مدينة جدّة في تشرين الثاني عام 2021.

وفي احتفال أقيم للمناسبة، يوم الخميس، قال وزير الرياضة السعودي، الأمير تركي بن عبد العزيز الفيصل: "بدعم ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد.. يسرني الإعلان عن استضافة السعودية للفورمولا 1".وأضاف: "اليوم نحظى بدعم غير محدود في القطاع الرياضي بشكل خاص وفي كل القطاعات الأخرى في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين و سمو سيدي ولي العهد".وأوضح الأمير تركي أنّ "هذه الاستضافات هي مكملة لحزمة من الاستضافات التي تمت في السنوات الماضية، وقبل أكثر من سنة بدأت الاجتماعات والنقاشات من أجل استضافة هذا الحدث الكبير بمتابعة من سمو ولي العهد".وكانت السعودية قد استضافت في أواخر 2018 جولةً في "الفورمولا إي" كأوّل سباق من نوعه يُقام في الشرق الأوسط، قبل أن يعمد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إلى تنظيم العديد من الفعاليات المحلية.ومن المقرر أن يقام سباق جدة تحت الأضواء الكاشفة في المساء، وسيكون المضمار على كورنيش مدينة جدّة المطلة على البحر الأحمر.