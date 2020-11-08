رياضة

"بايرن" يحسم قمّة "البوندسليغا" أمام "دورتموند"!

Lebanon 24
08-11-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-764085-637404317635084865.jpg
Doc-P-764085-637404317635084865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حسم "بايرن ميونيخ" مباراة قمّة الدوري الألماني لكرة القدم أمام مضيفه "بوروسيا دورتموند" بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، ضمن الجولة السابعة من "البوندسليغا".

وسجل هدفي أصحاب الأرض ماركو رويس والنرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 45 و83 على الترتيب، فيما سجّل ثلاثية الفريق البافاري، النمساوي دافيد ألابا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وليروي ساني في الدقائق 45+4 و48 و80 على التوالي. 
 
وبهذا الفوز، انفرد "البايرن" بصدارة ترتيب فرق الدوري برصيد 18 نقطة، فيما توقف رصيد "دورتموند" عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:00 | 2020-11-09
15:00 | 2020-11-09
12:00 | 2020-11-09
10:30 | 2020-11-09
09:00 | 2020-11-09
23:00 | 2020-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website