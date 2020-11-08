"بايرن" يحسم قمّة "البوندسليغا" أمام "دورتموند"!

حسم "بايرن ميونيخ" مباراة قمّة الدوري الألماني لكرة القدم أمام مضيفه "بوروسيا دورتموند" بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، ضمن الجولة السابعة من "البوندسليغا".وسجل هدفي أصحاب الأرض ماركو رويس والنرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 45 و83 على الترتيب، فيما سجّل ثلاثية الفريق البافاري، النمساوي دافيد ألابا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وليروي ساني في الدقائق 45+4 و48 و80 على التوالي.