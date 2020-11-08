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رياضة
كلوب: التنافس على "البريميرليغ" لن يقتصر على هذين الفريقين
Lebanon 24
08-11-2020
|
23:00
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نفى مدرب ليفربول يورغن كلوب، أن يكون السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقتصرا على "الريدز" ومانشستر سيتي.
وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، إن المنافسة على لقب البطولة مفتوح أمام جميع الفرق هذا الموسم.
وأضاف المدرب الألماني: "نعم كان التنافس دوما بين أكثر من فريقين. في العام الماضي كان التنافس على اللقب حتى نقطة معينة بين ثلاثة فرق على الأقل. ليس هناك شيء مضمون. لا أرى أننا واحد من الفريقين. أرى أننا فريق يتعين عليه القيام بالكثير من أجل تحقيق النجاح".
وأردف كلوب قائلا: "إذا نظرنا إلى الوضع في العامين الماضيين فإنه كان رائعا بالنسبة للفريقين لكن هذا لا يعني أننا نضمن تكرار ذلك في العام الحالي مرة أخرى. الكل أمامه فرصة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وسيطر سيتي وليفربول على اللقب في السنوات الثلاث الأخيرة، وحصد فريق كلوب اللقب في الموسم الماضي متفوقا بفارق 18 نقطة على ملاحقه المباشر سيتي، ويبدو أن الفريقين سيتنافسان من جديد على اللقب في الموسم الحالي.
ويتقاسم ليفربول صدارة الدوري متخلفا بفارق الأهداف عن ساوثامبتون، وسيكون لديه فرصة للانفراد بالصدارة عندما يواجه سيتي صاحب المركز 12، في وقت لاحق من اليوم الأحد.
المصدر: سكاي نيوز
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