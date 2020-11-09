رياضة

رونالدو يغادر المباراة مصابا.. ولا تعليق (فيديو)

Lebanon 24
09-11-2020 | 12:00
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تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لإصابة خلال مباراة فريقه أمام مضيفه لاتسيو أمس الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسقط رونالدو على الأرض في الدقيقة الـ75 وأمسك بقدمه اليمنى متألما بعد أن سدد الإسباني لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو بقدم النجم البرتغالي (الذي كان مندفعا) بدلا من الكرة.

وغادر رونالدو الملعب متأثرا بالإصابة ليشارك مكانه الأرجنتيني باولو ديبالا.

ولم يصدر يوفنتوس أي بيان عن إصابة رونالدو حتى اللحظة.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
المصدر: روسيا اليوم
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