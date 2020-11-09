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رياضة
إنجاز تاريخي لـ"فتاة مصر الذهبية".. تتويج ببطولة دولية
Lebanon 24
09-11-2020
|
15:00
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حققت لاعبة التنس المصرية ميار شريف إنجازا تاريخيا تمثل بتتويجها الأحد ببطولة "تشارلستون الدولية للتنس" في الولايات المتحدة.
وتمكنت شريف الملقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" من الفوز على البولونية كاتارزينا كاوا المصنفة 130 عالميا في نهائي البطولة بمجموعتين بواقع 6-2 و6-3، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع" المصري.
وتعد الأميركية كريس إيفرت الأكثر تتويجا بلقب "تشارلستون" في 8 مرات سابقة، ثم الألمانية شتيفي غراف بأربعة ألقاب، والأميركية سيرينا ويليامز بثلاثة ألقاب.
وكانت بطلة التنس المصرية البالغة من العمر 24 عاما قد تقدمت 9 مراكز في التصنيف العالمي لتأتي في المركز 163 عقب تأهلها للدور الرئيسي في بطولة "رولان غاروس" والتي تعد إحدى البطولات الأربع الكبرى أو "غراند سلام".
وضمنت شريف تأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، لتصبح بذلك أول مصرية تحقق هذا الإنجاز أيضا.
واحتفالا بفوزها ببطولة تشارلستون، نشرت شريف على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" منشورا قالت فيه: "فخورة إني مصرية، وأهدي هذا الفوز لمصر ولكل المصريين".
المصدر:
سكاي نيوز
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