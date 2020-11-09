رياضة

إنجاز تاريخي لـ"فتاة مصر الذهبية".. تتويج ببطولة دولية

Lebanon 24
09-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-764329-637405037841971135.jpg
Doc-P-764329-637405037841971135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حققت لاعبة التنس المصرية ميار شريف إنجازا تاريخيا تمثل بتتويجها الأحد ببطولة "تشارلستون الدولية للتنس" في الولايات المتحدة.

وتمكنت شريف الملقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" من الفوز على البولونية كاتارزينا كاوا المصنفة 130 عالميا في نهائي البطولة بمجموعتين بواقع 6-2 و6-3، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع" المصري.

وتعد الأميركية كريس إيفرت الأكثر تتويجا بلقب "تشارلستون" في 8 مرات سابقة، ثم الألمانية شتيفي غراف بأربعة ألقاب، والأميركية سيرينا ويليامز بثلاثة ألقاب.

وكانت بطلة التنس المصرية البالغة من العمر 24 عاما قد تقدمت 9 مراكز في التصنيف العالمي لتأتي في المركز 163 عقب تأهلها للدور الرئيسي في بطولة "رولان غاروس" والتي تعد إحدى البطولات الأربع الكبرى أو "غراند سلام".

وضمنت شريف تأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، لتصبح بذلك أول مصرية تحقق هذا الإنجاز أيضا.

واحتفالا بفوزها ببطولة تشارلستون، نشرت شريف على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" منشورا قالت فيه: "فخورة إني مصرية، وأهدي هذا الفوز لمصر ولكل المصريين".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:00 | 2020-11-10
15:00 | 2020-11-10
12:36 | 2020-11-10
12:00 | 2020-11-10
10:30 | 2020-11-10
09:00 | 2020-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website