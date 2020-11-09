رياضة

دوري كرة القدم: "التضامن" يحقّق فوزه الأوّل.. وتعادل "طرابلس" و"البرج"

Lebanon 24
09-11-2020 | 09:00
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حقّق نادي "التضامن صور" فوزه الأوّل هذا الموسم بعدما تغلّب على "السلام زغرتا" بهدفيْن من دون ردّ وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، على أرضية ملعب الرئيس فؤاد شهاب – جونية، في ختام الجولة السادسة من بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم. 
 
وبعد شوط أوّل سلبي النتيجة، افتتح عدنان سلوم التسجيل في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليوقّع بذلك على أوّل أهداف فريق "التضامن" هذا الموسم. وأضاف زميله مصطفى نور الدين هدفاً ثانياً لـ"التضامن" لا يقلّ روعة عن الهدف الأوّل في الدقيقة 65.
 
وبذلك حصد "التضامن" أوّل 3 نقاط هذا الموسم بعد 4 هزائم وتعادل، رافعاً رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، أمام "الشباب الغازية" الذي تراجع إلى المركز الـ 11 وفي رصيده 3 نقاط، فيما تعمّقت جراح "السلام زغرتا" التي بقي في ذيل الترتيب بنقطة واحدة من 5 هزائم وتعادل.
 
وفي المباراة الثانية أمس، والتي جمعت "طرابلس" و"البرج" على أرضية ملعب الرئيس رشيد كرامي في طرابلس، فرض التعادل السلبي نفسه بعدما فشل الفريقان في هزّ الشباك طيلة مجريات المباراة.
 
ورفع "طرابلس" رصيده إلى 7 نقاط متساوياً مع "الصفاء" في المركزين السابع والثامن، فيما رفع "البرج" رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع. 
 
وكانت الجولة السادسة انطلقت يوم الجمعة حيث حقّق نادي "الأنصار" فوزاً ساحقاً على نادي "الصفاء" بسداسية مقابل هدفٍ واحد.
 
واستكملت الجولة يوم السبت حيث تعادل "الأخاء الأهلي عاليه" مع "النجمة" بهدف لكلّ منهما، فيما فرض نادي "شباب البرج" التعادل على حامل اللقب نادي "العهد" بالنتيجة نفسها، كما حقّق نادي "شباب الساحل" فوزاً مهماً على نادي "الشباب الغازية" بنتيجة 2-0.
 
ويتربّع على صدارة جدول الترتيب نادي "الأنصار" برصيد 15 نقطة يليه "الأخاء" و"شباب الساحل" برصيد 14 نقطة لكلّ منهما، ثمّ "النجمة" في المركز الرابع برصيد 14 نقطة. 
 
ويحتلّ "شباب البرج" و"العهد" المركزين الخامس والسادس برصيد 8 نقاط لكلّ منهما، يليهما "الصفاء" وطرابلس" ولهما 7 نقاط بالتساوي. 
 
وفي المركز التاسع يحلّ "البرج" برصيد 6 نقاط، ثمّ "التضامن صور" عاشراً بـ4 نقاط، ثمّ "الشباب الغازية" بـ3 نقاط وأخيراً "السلام زغرتا" بنقطة واحدة في المركز الأخير.
 
 
 
 
 
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