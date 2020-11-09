رياضة

"أستون فيلا" يتغلّب على "أرسنال" بثلاثية في معقله!

Lebanon 24
09-11-2020 | 18:00
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حقّق "أستون فيلا" انتصاراً مهماً وكبيراً على "أرسنال" في "استاد الإمارات" معقل الأخير، أمس الأحد، بنتيجة 3-0 وذلك في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وسجل "فيلا" هدفاً قبل مرور أول دقيقة عن طريق جون مكجين لكنّ الحكم ألغاه بداعي التسلل بوجود لاعب آخر في طريق رؤية الحارس بيرند لينو.

لكن بوكايو ساكا لاعب "أرسنال" سجل في مرماه بطريق الخطأ بعدما تعرض لضغط من محمود حسن (تريزيغيه) من مدى قريب في الدقيقة 25.

وواصل "أستون" فيلا التفوق في الشوط الثاني بفضل سيطرة جاك جريليش على منتصف الملعب، ليضيف أولي واتكنز الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وسجّل واتكنز الهدف الثالث بعد 3 دقائق بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من جريليش.

وتوقفت انطلاقة "أستون فيلا" المثالية بعد الخسارة في مباراتين متتاليتين لكنّه تقدم الآن إلى المركز السادس برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، فيما تراجع أرسنال إلى المركز 11 وله 12 نقطة حيث فاز 4 مرات وخسر في 4 مباريات.
المصدر: سكاي نيوز
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