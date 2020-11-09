رياضة

غزارة تهديفية في المرحلة الثانية من دوري الشابات لكرة القدم

Lebanon 24
09-11-2020 | 10:30
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شهدت المرحلة الثانية من بطولة لبنان للشابات لكرة القدم (دون 19 عاماً) كثافة أهداف لفرق المراكز المتقدّمة في المجموعتين المدجّجة بلاعبات منتخبات الفئات العمريّة بالاضافة الى مواهب صاعدة.

على ملعب الأنصار، فاز "نجوم الرياضة" على "هوبس" بنتيجة 11-0، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

 
وسجلت الأهداف زهراء عساف (4 و37)، رين السحمراني (9 و87) ولطيفة كيلاني (17 و43)، و"هاتريك" لوعد رعد (23 و62 و90+1)، وهدف لكل من ريدا وهاب (59) ولين بو نصر الدين (78).

 
في المجموعة عينها احتل "نجوم الجنوب" المركز الثاني برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد "الصفاء" الذي جاء ثالثاً بفارق الأهداف، حيث فاز الأول على "هيليوم" 14-0 على ملعب انصار في الجنوب والثاني على "السلام زغرتا" 13-0 على ملعب المرداشية في زغرتا.

 
وتناوب على تسجيل أهداف "نجوم الجنوب" كل من ليا هاشم (7، 20، 24، 40، 53 و56)، إسراء طفيلي (13، 32 و71)، دعاء قبيسي (51 و73)، ساندرا اليوسف (9)، فاطمة حلال (78) وماريا سليم (82).


فيما سجلت لـ"الصفاء" سينتيا صالحة خماسية (59، 75، 84، 86 و90+3)، راشيل ناصيف (14، 18، 34 و88)، آية البخاري (69 و72)، سيلين حيدر (58) ولين عبدالكريم (47).

 
وفي المجموعة الثانية، عزّز "إيليفن فوتبول برو" صدارته برصيد 6 نقاط بعد فوزه على "سوبر غيرلز" 8-0، على ملعب صور. سجّلت لـ"إيلفين فوتبول" إيفلينا الحداد في الدقيقتين 21 و76، روان حاجو (11)، نور نجيم (36)، زهراء رميله خطأ في مرمى فريقها (42)، سيرينا منصور (51)، كريستي معلوف (59) وصوفي فياض (65).


وعلى ملعب بحمدون، رفع "الاخاء الاهلي عاليه" رصيده الى 6 نقاط في المركز الثاني بفوزه 2-0 على "منتدى شمال لبنان" بهدفي لارا أبو حمرا وناتالي العبد في الدقيقتين 15 و57 (من ركلة جزاء) توالياً.
 
وفاز "بيروتوس" على "يونايتد" طرابلس بنتيجة 5-0، وسجّلت ماريا سعد 3 أهداف (هاتريك) إضافة إلى هدفَيْن لكلّ من بتول أبو ديه وسارة سويد، وذلك في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الأنصار.  
 
وبات رصيد "بيروتوس" 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة بينما تجمد رصيد "يونايتد طرابلس" عند نقطة واحدة في المركز الخامس. 

 
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