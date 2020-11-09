رياضة

بـ"هاتريك" من علامة الجزاء.. "فالنسيا" يقسو على "الريال" في "الليغا"!

Lebanon 24
09-11-2020 | 21:00
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حقق نادي "فالنسيا" فوزاً عريضاً على ضيفه "ريال مدريد" بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل "فالنسيا" 3 أهداف من علامة الجزاء عن طريق كارلوس سولير (هاتريك) في الدقائق 35 و54 و63، وتكفل بالهدف الرابع لـ"الخفافيش" لاعب النادي الملكي، الفرنسي رافائيل فاران بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ43، فيما سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف "الريال" اليتيم في الدقيقة الـ23 من عمر اللقاء.
 
وبهذا الفوز، رفع "فالنسيا" رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد "ريال مدريد "عند 16 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "الليغا".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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