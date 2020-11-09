رياضة

"لا غالب ولا مغلوب" في موقعة "مان سيتي" و"ليفربول"!

Lebanon 24
09-11-2020 | 23:00
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حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة "مانشستر سيتي" وضيفه "ليفربول" التي احتضنها "ملعب الاتحاد"، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل هدف "ليفربول" هدافه المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، وعادل النتيجة لـ"مان سيتي" نجمه البرازيلي غابرييل خيسوس في الدقيقة الـ31.

وأضاع البلجيكي كيفين دي بروين فرصة ذهبية لتقدم أصحاب الأرض عندما أهدر ركلة جزاء قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول من المباراة التي انتهت بـ"لا غالب ولا مغلوب".
 
وبهذا التعادل، رفع "ليفربول" رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع "مانشستر سيتي" رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
المصدر: روسيا اليوم
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