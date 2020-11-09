"لا غالب ولا مغلوب" في موقعة "مان سيتي" و"ليفربول"!

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة "مانشستر سيتي" وضيفه "ليفربول" التي احتضنها "ملعب الاتحاد"، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".وسجل هدف "ليفربول" هدافه المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، وعادل النتيجة لـ"مان سيتي" نجمه البرازيلي غابرييل خيسوس في الدقيقة الـ31.وأضاع البلجيكي كيفين دي بروين فرصة ذهبية لتقدم أصحاب الأرض عندما أهدر ركلة جزاء قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول من المباراة التي انتهت بـ"لا غالب ولا مغلوب".