رياضة

قبل انتهاء عقده.. يوفنتوس يخطط لبيع رونالدو!

Lebanon 24
10-11-2020 | 09:00
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مفاجأة كبيرة فجرها صحفي إيطالي الأحد الماضي، بكشفه لمخطط يوفنتوس الإيطالي للتخلص من نجم الفريق كريستيانو رونالدو، الصيف المقبل، في خطوة مالية من أجل التخلص من أعباء مصاريف النجم البرتغالي المرتفعة.

 

ووفقا للصحفي الإيطالي روميو أغريستي، وصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن يوفنتوس يخطط لعرض نجمه رونالدو للبيع الصيف المقبل، قبل موعد انتهاء عقده مع الفريق.

 

ويدرس فريق "السيدة العجوز" عرض رونالدو للبيع صيف 2021، على أمل استعادة بعض من مبلغ 100 مليون يورو التي أنفقها النادي للتعاقد معه في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني.

 

وبالإضافة لذلك، يرغب اليوفي في التخلص من نفقات راتب نجمه المرتفع، والذي يتجاوز 30 مليون يورو، وفقا لصحيفة "سبورت".

 

وأشار الصحفي أغريستي المتخصص بأخبار يوفنتوس، أن بطل إيطاليا يعتبر الإبقاء على رونالدو عاما آخر أمرا به مجازفة كبيرة، خاصة وأن النجم البرتغالي يبلغ من العمر 35 عاما الآن.

 

ويمتد عقد "الدون" إلى صيف 2022، ولكن يبدو أن يوفنتوس حول توجهاته الصيف الماضي، عندما تعاقد مع المدرب الشاب أندريا بيرلو، في خطوة مثلت بدء عملية "إعادة البناء" والاعتماد على الشباب، والتي تختلف عن خطة الفريق عندما تعاقد مع رونالدو، حيث كان الهدف الأول تحقيق دوري أبطال أوروبا خلال أعوام قليلة، والاستفادة من خبرة رونالدو الأوروبية.

 

وفشل رونالدو بقيادة يوفنتوس للمجد الأوروبي، وتم إقصاء الفريق بطريقة مخيبة من دور ربع النهائي في 2019، ومن دور الـ16 في 2020.

 

وسيكون عمر رونالدو 36 عاما في صيف 2021 المقبل، وقد يتمكن من خوض تجربة أوروبية أخيرة، بفضل لياقته وقدرته البدنية العالية.

 

المصدر: سكاي نيوز
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