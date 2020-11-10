رياضة

طبيب مارادونا يكشف موعد مغادرته للمستشفى

Lebanon 24
10-11-2020 | 12:00
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أعلن الطبيب الشخصي لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، أمس الاثنين، انه يتعافى بشكل جيد من جراحة في المخ وبعض المضاعفات ومن المفترض أن يغادر المستشفى في اليومين المقبلين.

 

وأبلغ الطبيب ليوبلودو لوكي الصحفيين خارج مستشفى خضع فيه مارادونا (60 عاما) لجراحة في المخ الأسبوع الماضي لعلاج تجمع دموي "يريد دييغو العودة إلى المنزل ونحن نقيم إمكانية خروجه".

 

وأضاف "سنتحدث عن مكان خروجه في وقت لاحق لكن في الوقت الحالي يتعافى دييغو بشكل رائع جدا".

 

وكان نجم برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق بقي بالمستشفى في ظل التعامل مع أعراض الانسحاب بسبب إدمان الكحول، لكن لوكي قال إنه من المرجح أن يغادر المستشفى "غدا أو في اليوم التالي".

 

وعانى مارادونا مدرب خيمناسيا ئي إسغريما الحالي، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986 ويظل من أعظم اللاعبين في التاريخ، من أزمات صحية مؤخرا ودخل المستشفى بشكل متكرر.

المصدر: سكاي نيوز
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