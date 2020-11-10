رياضة

"لا يمكن أن يكون سعيداً".. مدرّب "الديوك" قلق من وضع بوغبا!

Lebanon 24
10-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-764666-637405914038952659.jpg
Doc-P-764666-637405914038952659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، ديدييه ديشان، عن قلقه من الوضع الحالي للاعب "الديوك" الدولي بول بوغبا، معتبراً أنّه "لا يمكن أن يكون سعيداً حالياً" في "مانشستر يونايتد" الإنكليزي.

وقال ديشان للصحافيين، أمس الإثنين: "لا يمكن أن يكون (بوغبا) سعيداً بوضعه الحالي في النادي سواء من حيث دقائق اللعب أو مركزه".

وأضاف: "لا يمر بأفضل فتراته وطاردته سلسلة من الإصابات وفيروس كورونا. يحتاج إلى استعادة إيقاعه".

وتابع: "معي لا توجد هذه المخاوف. عندما يمر اللاعب بفترة صعبة مع ناديه فانه بالطبع يصبح سعيداً باللعب مع المنتخب الفرنسي، سيحكي لي عن شعوره ولأني أعرفه جيداً ستسير الأمور بشكل جيد".

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز"، فقد شارك بوغبا أساسياً في 4 مباريات فقط من أصل 7 خاضها "مانشستر يونايتد" ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم وكذلك في مباراة واحدة فقط من أصل 3 في دوري أبطال أوروبا.

ويبقى مستقبل لاعب خط الوسط الفرنسي في صفوف الفريق الإنكليزي يكتنفه الغموض بعد أن ألمح الشهر الماضي، إلى أنّه "يحلم" باللعب مع "ريال مدريد" الإسباني.

وسيخوض منتخب فرنسا مباراة ودية أمام نظيره الفنلندي يوم الأربعاء وذلك قبل مباراتي البرتغال والسويد الهامتين، ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية يومي 14 و17 تشرين الثاني الحالي على الترتيب.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2020-11-11
09:00 | 2020-11-11
06:00 | 2020-11-11
23:00 | 2020-11-10
21:00 | 2020-11-10
18:00 | 2020-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website