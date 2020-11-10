"لا يمكن أن يكون سعيداً".. مدرّب "الديوك" قلق من وضع بوغبا!

أعرب مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، ديدييه ديشان، عن قلقه من الوضع الحالي للاعب "الديوك" الدولي بول بوغبا، معتبراً أنّه "لا يمكن أن يكون سعيداً حالياً" في "مانشستر يونايتد" الإنكليزي.وقال ديشان للصحافيين، أمس الإثنين: "لا يمكن أن يكون (بوغبا) سعيداً بوضعه الحالي في النادي سواء من حيث دقائق اللعب أو مركزه".وأضاف: "لا يمر بأفضل فتراته وطاردته سلسلة من الإصابات وفيروس كورونا. يحتاج إلى استعادة إيقاعه".وتابع: "معي لا توجد هذه المخاوف. عندما يمر اللاعب بفترة صعبة مع ناديه فانه بالطبع يصبح سعيداً باللعب مع المنتخب الفرنسي، سيحكي لي عن شعوره ولأني أعرفه جيداً ستسير الأمور بشكل جيد".وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز"، فقد شارك بوغبا أساسياً في 4 مباريات فقط من أصل 7 خاضها "مانشستر يونايتد" ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم وكذلك في مباراة واحدة فقط من أصل 3 في دوري أبطال أوروبا.ويبقى مستقبل لاعب خط الوسط الفرنسي في صفوف الفريق الإنكليزي يكتنفه الغموض بعد أن ألمح الشهر الماضي، إلى أنّه "يحلم" باللعب مع "ريال مدريد" الإسباني.وسيخوض منتخب فرنسا مباراة ودية أمام نظيره الفنلندي يوم الأربعاء وذلك قبل مباراتي البرتغال والسويد الهامتين، ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية يومي 14 و17 تشرين الثاني الحالي على الترتيب.