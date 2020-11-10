بالكمامة.. صلاح يخطف الأنظار في عرس شقيقه (فيديو)

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بحفل زفاف شقيقه نصر صلاح، فور وصوله أمس الاثنين إلى القاهرة قادما من لندن.

وظهر "الفرعون المصري"، في حفل الزفاف الذي اقتصر على حضور عائلة العروسين والمقربين، ملتزما بارتداء الكمامة.

كما نشر الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، الذي حضر حفل الزفاف، تهنئة لعائلة صلاح مع صورة تجمعه بمحمد صلاح.

يذكر أن صلاح، يستعد للمشاركة مع منتخب مصر الذي سيواجه توغو فى مباراتي ذهاب وإياب والمقرر لهما يومى 14 و17 من تشرين الثاني الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.