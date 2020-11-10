ملياردير جنوب أفريقي مرشّحاً لانتخابات رئاسة "الكاف"

أعلن اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، أمس الاثنين، ترشيح الملياردير، باتريس موتسيبي، لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".ولم يتواجد رجل الأعمال موتسيبي في المؤتمر الصحافي في العاصمة جوهانسبرغ لإعلان ترشحه، بسبب الحجر الصحي لإصابته بفيروس "كورونا" المستجد، حيث ناب عنه رئيس الاتحاد المحلي داني جوردان، ووزير الرياضة ناثي مثيثوا.وقال جوردان، الذي يشغل أيضاً منصب النائب الثالث للرئيس في الاتحاد القاري إنه (موتسيبي) "الشخص الأنسب الذي بإمكاننا طرحه لقيادة "الكاف". لا نريد أي تنازل عن الحوكمة أو النزاهة في كرة القدم".وأصبح موتسيبي، الذي عمل سابقاً كمحام، وهو متزوج من إحدى أخوات رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، أحد أثرياء البلاد بفضل صفقات وعقود عمل في مجال المعادن والمناجم.ويملك موتسيبي، نادي ماميلودي صنداونز لكرة القدم، الواقع في مدينة بريتوريا، أحد أفضل عشرة أندية في القارة السمراء خلال الأعوام المنصرمة، وحقق الموسم الماضي الثلاثية المحلية.وبات موتسيبي (58 عاماً)، ثالث مرشح لرئاسة الاتحاد القاري، بعد الرئيس الحالي أحمد أحمد من مدغشقر، والإيفواري جاك أنوما.ومن المقرر أن تقام الانتخابات في 12 آذار المقبل في العاصمة المغربية الرباط، علماً بأن باب الترشح يقفل في 12 تشرين الثاني الجاري.