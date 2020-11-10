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رياضة
وائل شهيّب يشارك في اجتماع لجنة الإعلام والإتصال الآسيوية
Lebanon 24
10-11-2020
|
12:36
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شارك عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم وعضو لجنة الإعلام والإتصال الآسيوية، وائل شهيّب، في الاجتماع الثاني للجنة الإعلام والاتصال في الاتحاد الآسيوي عبر تقنية الفيديو لمناقشة المستجدات في ظل جائحة "كورونا" مع تأكيد الالتزام على توسيع سياسة منح الأولوية للجمهور.
واطلع أعضاء اللجنة على النجاح الكبير الذي حققته استراتيجية منح الأولوية للجمهور، ليسجل عام 2020 حتى الآن تجاوز الأرقام الإجمالية التي تحققت عام 2019 (والتي كانت سجلت رقماً قياسياً تجاوز 890.2 مليون متابع عبر القنوات الرقمية للاتحاد).
وضمن جهود البناء على ما تحقق وتوسيع استراتيجية منح الأولوية للجمهور، صادقت اللجنة على استراتيجية مواقع التواصل الاجتماعي في الدورة 2021-2024.
واستناداً إلى هيكل فريق عمل واحد من الشريك التجاري الجديد للاتحاد، فإن الاستراتيجية تسعى لضمان تفاعل جماهير كرة القدم الآسيوية مع المحتوى المناسب، وعبر المنصات ذات العلاقة، من أجل تحقيق أكبر فائدة للاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية الأعضاء.
واتفقت اللجنة على اعتماد فكرة تشكيل مجلس إدارة تحريري لكأس آسيا 2023 في الصين، بحيث يضم أعضاء من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة.
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