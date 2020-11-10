رياضة

وائل شهيّب يشارك في اجتماع لجنة الإعلام والإتصال الآسيوية

Lebanon 24
10-11-2020 | 12:36
A-
A+
Doc-P-764746-637406088520083689.jpg
Doc-P-764746-637406088520083689.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم وعضو لجنة الإعلام والإتصال الآسيوية، وائل شهيّب، في الاجتماع الثاني للجنة الإعلام والاتصال في الاتحاد الآسيوي عبر تقنية الفيديو لمناقشة المستجدات في ظل جائحة "كورونا" مع تأكيد الالتزام على توسيع سياسة منح الأولوية للجمهور.

واطلع أعضاء اللجنة على النجاح الكبير الذي حققته استراتيجية منح الأولوية للجمهور، ليسجل عام 2020 حتى الآن تجاوز الأرقام الإجمالية التي تحققت عام 2019 (والتي كانت سجلت رقماً قياسياً تجاوز 890.2 مليون متابع عبر القنوات الرقمية للاتحاد).

وضمن جهود البناء على ما تحقق وتوسيع استراتيجية منح الأولوية للجمهور، صادقت اللجنة على استراتيجية مواقع التواصل الاجتماعي في الدورة 2021-2024.

واستناداً إلى هيكل فريق عمل واحد من الشريك التجاري الجديد للاتحاد، فإن الاستراتيجية تسعى لضمان تفاعل جماهير كرة القدم الآسيوية مع المحتوى المناسب، وعبر المنصات ذات العلاقة، من أجل تحقيق أكبر فائدة للاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية الأعضاء.

واتفقت اللجنة على اعتماد فكرة تشكيل مجلس إدارة تحريري لكأس آسيا 2023 في الصين، بحيث يضم أعضاء من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
18:00 | 2020-11-10
15:00 | 2020-11-10
12:00 | 2020-11-10
10:30 | 2020-11-10
09:00 | 2020-11-10
06:00 | 2020-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website