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رياضة
ترشيح ميسي لجائزة أفضل لاعب في القمة العالمية
Lebanon 24
11-11-2020
|
06:00
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تم اختيار كل من النجم الارجنتيني ليونيل ميسي والمهاجمة جينيفر إيرموسو، لاعبا فريقي برشلونة الإسباني للرجال والسيدات، ضمن المرشحين لأفضل لاعب ولاعبة في عام 2020 ضمن جوائز القمة العالمية لكرة القدم التي تقام سنوياً.
وينافس ميسي ثنائي بايرن ميونخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي وجوشوا كيميتش، على جائزة أفضل لاعب. بينما تتنافس إيرموسو مع الدنماركية بيرنيل هاردا (تشيلسي الإنجليزي)، والفرنسية ويندي رينار (أوليمبيك ليون الفرنسي).
يذكر أن نسخة العام الحالي لمنتدى القمة العالمية للعبة الذي تنظمه مدريد سنويا، ستقام عن بُعد بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا.
وسيعلن منظموا منتدى صناعة كرة القدم في العالم عن الفائزين في كل فئة يوم 16 تشرين الثاني الجاري، بينما سيتم تسليم الجوائز خلال الملتقى الافتراضي (WFS Live)، الذي سيقام خلال الفترة من 23 وحتى 27 من الشهر الجاري.
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