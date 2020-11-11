رياضة

بسبب قرار الإقفال.. تأجيل المسابقات الكروية حتى إشعار آخر

Lebanon 24
11-11-2020 | 15:00
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قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل كافة البطولات حتى إشعار آخر التزاماً بقرار الدولة بالإقفال العام.

وكان المجلس الأعلى للدفاع قرر إقفال البلاد من السبت المقبل حتى 14 يوماً وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس "كورونا".

وسيتم إقامة مباريات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الثانية يوم الجمعة في 13 تشرين الثاني بدلاً من يومي السبت والأحد.

ولن يتأثر دوري الدرجة الأولى كثيراً في الإقفال، إذ أن منتخب لبنان يستعد لملاقاة البحرين ودياً، حيث سيتوقف الدوري خلال هذه الفترة.
 
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