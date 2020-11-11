باريس سان جيرمان يلمح بإمكانية ضم كريستيانو رونالدو!

كشف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو عن أمكانية انتقال الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي إلى الدوري الفرنسي.





وأضاف، "من يستطيع شرائه؟ إنها دائرة مغلقة. وباريس سان جيرمان ضمن هذه الدائرة. هي فرص ومواقف". وقال ليوناردو في حديثه للموقع الرسمي للنادي، "اليوم في كرة القدم، لا نعرف ما سيحدث.. ربما يستيقظ كريستيانو رونالدو غدا ويقول إنني أريد الذهاب للعب في ناد آخر".وأضاف، "من يستطيع شرائه؟ إنها دائرة مغلقة. وباريس سان جيرمان ضمن هذه الدائرة. هي فرص ومواقف".

وتابع: "لابد من الاستعداد لسوق الانتقالات، وهذا ما نفعله، بالطبع لدينا أولويات، لكن من الوارد أن تحدث أمور غير متوقعة"، وفقا لموقع "سبورت بيبيل".



وأشارت تقارير إعلامية إلى رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في بيع كريستيانو رونالدو، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وبحسب ما نقله موقع "آس" الإسباني، تدرس إدارة النادي الإيطالي خيار بيع اللاعب، بسبب الظروف المالية التي يمر بها الفريق التي تسببت بها جائحة كورونا، بالإضافة لراتبه المرتفع والذي يصل إلى 30 مليون يورو.