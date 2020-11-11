هل يعود حبيب عن قرار اعتزاله.. لأجل الرقم 30!

ألمح علي عبد العزيز، مدير أعمال بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، إلى إمكانية عدول الأخير عن قرار اعتزاله.



وأشار عبد العزيز في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر" إلى أنّ حبيب قد يعود إلى حلبات القتال لخوض نزاله رقم 30.

30-0 — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 10, 2020

وخاض حبيب 29 نزالاً في مسيرته الاحترافية، فاز بها جميعها، واعتزل عن عمر 32 عاماً، بعد فوزه على الأميركي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من تشرين الأول الماضي، ليحافظ "النسر" الروسي على لقبه بطلا لمنظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف.