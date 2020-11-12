رياضة

فيديو لـ"غاليليو".. قاهر رونالدو وميسي

Lebanon 24
12-11-2020 | 09:00
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حصل حصان أصيل مملوك لشركة أوروبية على اهتمام واسع في وسائل الإعلام البريطانية نظرا لسعره الكبير، الذي تخطى قيمة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي السوقية.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن الحصان "غاليليو"، المولود في عام 1998، الذي فاز بـ6 سباقات من أصل 8 شارك فيها بين عامي 2000 و2001، لا يزال يحظى باهتمام واسع لدى خبراء ومربيي الخيول.
 
 
وأضات أن "غاليليو" فاز منذ تقاعده في عام 2001، بلقب أفضل فحل في العالم منذ عام 2008 حتى عام 2019، باستثناء عام 2009 جاء في المرتبة الثانية.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن السر في قيمة هذا الحصان العالية أن نسله الذي بلغ إلى اليوم 300 حصان، فاز 89 حصانا منها في سباقات الخيول العالمية، ما اعتبره البعض "نسلا فريدا".

وبلغ سعر الحصان حوالي 238 مليون دولار أميركي، وهو رقم باهظ وثمين جدا، جعلت الصحف البريطانية تقارن بينه وبين نجوم الكرة حول العالم، حيث تبلغ القيمة السوقية لميسي، الذي يحتل المرتبة 10 بين أغلى اللاعبين في العالم، حوالي 117 مليون دولار.
كما تبلغ القيمة السوقية للاعب رونالدو، الذي تراجع في تصنيفه العالمي إلى المرتبة 67 بسبب العمر، حوالي 70 مليون دولار أميركي.
وبذلك، تصدر السعر السوقي للحصان الأصيل "غاليليو" رأس القائمة في العالم تقريبا، من بين أغلى الأحصنة، ليتقدم بذلك على نجوم الكرة الذين تصدروا القائمة لسنوات.
المصدر: سكاي نيوز
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