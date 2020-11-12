رياضة

الفيروس "راوغه".. مدافع كرواتيا لعب أمام تركيا مصابا بكورونا

Lebanon 24
12-11-2020 | 15:00
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أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أن مدافع المنتخب وصيف مونديال 2018 دوماغوي فيدا، شارك في الشوط الأول خلال التعادل 3-3 مع تركيا، مساء الأربعاء، قبل معرفة الفريق بإصابته بفيروس كورونا.

والاثنين جاءت عينات جميع لاعبي كرواتيا، ومن بينهم فيدا مدافع بشيكتاش التركي، سلبية، ثم خضعوا لكشف روتيني صباح الأربعاء قبل مواجهة تركيا في مباراة ودية في إسطنبول.

وشارك القائد فيدا في التشكيلة الأساسية، وتسبب في ركلة جزاء في الشوط الأول.

وعلم مسؤولو المنتخب الكرواتي بإصابة فيدا خلال الاستراحة، حيث قرر زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا إشراك فيليب أورموفيتش مكان اللاعب المصاب.

وخضع فيدا، البالغ عمره 31 عاما، للعزل الذاتي على الفور، كما جاءت عينته الثانية إيجابية.

وقال المنتخب الكرواتي إن اللاعب سيقضي الأيام المقبلة في العزل الذاتي في إسطنبول، بينما سيسافر المنتخب إلى ستوكهولم لمواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية.

كما أعلن الاتحاد الكرواتي إصابة عضو في المنتخب بفيروس كورونا، لكنه لم يخالط الفريق أو الطاقم التدريبي.

وبعد مواجهة السويد تلعب كرواتيا على أرضها ضد البرتغال، الثلاثاء، في المجموعة الثالثة للدرجة الأولى من دوري الأمم.
المصدر: سكاي نيوز
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