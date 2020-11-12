رياضة

رونالدو يلاحق الإيراني علي دائي... كم هدفا يحتاج؟

Lebanon 24
12-11-2020 | 18:00
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بتسجيله هدفه رقم 102 مع المنتخب البرتغالي، بات كريستيانو رونالدو قريبا من الانفراد بالرقم القياسي من حيث تسجيل أكبر عدد من الأهداف الدولية. وسجل النجم البرتغالي، أمس الأربعاء، هدفه 102 في المباراة التي فاز فيها فريقه على منتخب أندورا وديا 7 – صفر.

وسجل رونالدو هدفا أمام منتخب أندورا في الدقيقة 85 من ضربة رأس من مسافة ليجعل النتيجة 6 -صفر، ولكنه أهدر العديد من الفرص قبل هذا الهدف.

ويحمل الرقم القياسي العالمي حاليا اللاعب الإيراني السابق علي دائي الذي سجل 109 أهدف مع منتخب بلاده.

وتخطى  رونالدو حاجز المئة هدف مع المنتخب البرتغالي في المباراة التي فاز بها الفريق على السويد في سبتمبر/أيلول الماضي، في دوري أمم أوروبا بعدما سجل هدفين.

رونالدو، 35 عاما، لاعب يوفنتوس الإيطالي والذي تعافى أخيرا من إصابته بفيروس كورونا يظل هو هداف أوروبا على المستوى الدولي.

ويأتي خلفه أسطورة المجر فيرينتس بوشكاش الذي سجل 84 هدفا مع المنتخب المجري وإسبانيا.

فيما سجل المجري ساندور كوتشيس 75 هدفا. ويأتي خلفهم الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل 71 هدفا ثم جيرد مولر الذي سجل 68 هدفا.

المصدر: وكالات
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