بارتي يكشف عن قدوته في الدوري الإنكليزي

كشف لاعب أرسنال توماس بارتي أنه يريد أن يسير على خطى "مثله الأعلى" وأن يصبح مايكل إيسيان القادم.

وقال بارتي: "إن مايكل لاعب وسط رائع. يقاتل من أجل كل كرة، إنه أسطورة عظيمة. بالنسبة لي، هو أحد أفضل لاعبي الوسط في إفريقيا. أعتقد أننا رأينا جميعًا ما فعله في تشيلسي، وما فعله للنجوم السود وبالنسبة لي، فهو مثلي الأعلى".

وأضاف: "نشأت وأنا أشاهد مايكل إيسيان، سولي مونتاري، الأخوين أيو، إنهم الأشخاص الذين أتطلع إليهم وقد أحدثوا تأثيرًا كبيرًا على الغانيين. أعتقد أن هذه هي لحظتي ويجب أن أتأكد من أنني آخذها".