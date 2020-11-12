رسميًا.. ليفربول يعلن غياب مدافعه غوميز لفترة طويلة

قال نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إن مدافعه الدولي الإنجليزي جو غوميز، سيغيب عن جزء كبير من الفترة المتبقية للموسم الحالي، بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى. وذكر ليفربول في بيان انه "خضع غوميز لجراحة لعلاج وتر في الركبة اليسرى".

وأضاف: "أجريت الجراحة لتصحيح الضرر للاعب البالغ من العمر 23 عاما وتمت صباح اليوم الخميس في لندن بنجاح"، مشيرا الى انه "لم يتحدد موعد عودته لكن على الأرجح سيغيب لفترة طويلة عن الفترة المتبقية في موسم 2020-2021".