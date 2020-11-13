ريال مدريد يستعد لإبرام صفقتين ضخمتين في الميركاتو الشتوي





وأكد موقع "Goal" نقلا عن قناة "RTVE" أن إدارة نادي مدريد قد اتصلت بالفعل بفريق بوروسيا دورتموند الألماني، وأعلنت عن رغبتها في التعاقد مع نجمه هالاند.



وسيعرض الفريق الملكي 75 مليون يورو على نظيره الألماني، إضافة إلى التخلي عن خدمات مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش لصالحه لمدة عامين على سبيل الإعارة.



أما بالنسبة لإدواردو كامافينجا (18 عاما) فيخطط ريال مدريد دفع 50 مليون يورو لفريقه رين الفرنسي، إضافة إلى عرض مهاجمه ماريانو دياز عليه للشراء أو الانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة مع بند يسمح له بالشراء في ما بعد. تخطط إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، للتعاقد مع النجم النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند، والموهبة الفرنسية الشابة إدواردو كامافينجا خلال فترة الانتقالات الشتوية وفق موقع "Goal" العالمي.وأكد موقع "Goal" نقلا عن قناة "RTVE" أن إدارة نادي مدريد قد اتصلت بالفعل بفريق بوروسيا دورتموند الألماني، وأعلنت عن رغبتها في التعاقد مع نجمه هالاند.وسيعرض الفريق الملكي 75 مليون يورو على نظيره الألماني، إضافة إلى التخلي عن خدمات مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش لصالحه لمدة عامين على سبيل الإعارة.أما بالنسبة لإدواردو كامافينجا (18 عاما) فيخطط ريال مدريد دفع 50 مليون يورو لفريقه رين الفرنسي، إضافة إلى عرض مهاجمه ماريانو دياز عليه للشراء أو الانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة مع بند يسمح له بالشراء في ما بعد.

بينما يرغب فريق رين في كسب 60 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات لاعبه الشاب كامافينجا.



وأفاد الصحفي فابريزيو رومانو أحد المطلعين، في وقت سابق، بأنه في صيف عام 2022 يمكن شراء هالاند مقابل 75 مليون يورو، وفقا لبند في عقده، بينما تبلغ القيمة السوقية الآن للنرويجي نحو 80 مليون يورو.



يذكر أن إيرليننغ هالاند أحرز 11 هدفا بقميص بوروسيا دورتموند خلال 11 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم.