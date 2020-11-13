رياضة

منذ 1985.. الأسود الثلاثة تحقق فوزها الأول على أيرلندا

Lebanon 24
13-11-2020 | 12:00
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تمكنت إنكلترا من الفوز على أيرلندا للمرة الأولى من 1985 عندما هز هاري مغواير وجيدون سانشو ودومينيك كالفرت-لوين الشباك لتنتصر صاحبة الأرض 3-صفر في مباراة ودية لكرة القدم خلف الأبواب المغلقة باستاد ويمبلي.

 

ومنح مغواير، الذي وضع شارة قيادة المنتخب، التقدم لإنكلترا بضربة رأس بعد 18 دقيقة وعزز سانشو من تفوق صاحبة الأرض قبل نهاية الشوط الأول.

 

ونفذ كالفرت-لوين ركلة جزاء بنجاح في الشوط الثاني حيث تستعد إنكلترا لمواجهتين حاسمتين في دوري الأمم الأوروبية ضد بلجيكا وأيسلندا.

 

وكانت المباراة بمثابة التحول لمغواير الذي طُرد في آخر مباراة لإنكلترا في الخسارة 1-صفر أمام الدنمرك في دوري الأمم الشهر الماضي.

 

وقدمت إنكلترا أداء قويا في أسبوع صعب شهد إصابة خطيرة لجو غوميز مدافع ليفربول في تدريبات المنتخب بالإضافة إلى استقالة غريغ كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي بسبب تصريحات غير لائقة في اجتماع لجنة بالبرلمان.

 

وكانت آخر ست مباريات بين المنتخبين انتهت بالتعادل فيما تم إلغاء المباراة في دبلن في 1995 بسبب شغب الجماهير.

 

لكن مواجهة الأخيرة جاءت من جانب واحد حيث فرض فريق المدرب جاريث ساوثجيت سيطرته.

المصدر: سكاي نيوز
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