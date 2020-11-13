رياضة

التعادل يحسم موقعة الأرجنتين وباراغواي في تصفيات مونديال 2022!

Lebanon 24
13-11-2020 | 15:00
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حسم التعادل الإيجابي 1-1 موقعة الأرجنتين وباراغواي في المباراة التي أقيمت بينهما، الليلة الماضية، في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022. 
 
وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق أنخيل روميرو الذي سجّل هدفه الثالث في 3 مباريات عندما نفذ ركلة جزاء بهدوء في منتصف الشوط الأول بعد تدخل من ميغيل ألميرون على لوكاس مارتينيز كارتا.

وأدرك نيكولاس غونزاليز التعادل للأرجنتين قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها جيوفاني لو سيلسو.

وحافظ المنتخبان على سجلهما الخالي من الهزيمة بعد 3 مباريات من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022 المزمع إقامتها في قطر.
 
المصدر: سكاي نيوز
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