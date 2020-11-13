الجزائر بالعلامة الكاملة في تصفيات أمم أفريقيا!

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم على على زيمبابوي، أمس الخميس، بنتيجة 3-1 ليواصل "محاربو الصحراء" تصدر المجموعة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.وبفوزه هذا، على ملعب "5 يوليو" في الجزائر العاصمة، ارتفع رصيد الجزائر من النقاط إلى 9 حققها من 3 انتصارات على كل من بوتسوانا وزامبيا بالإضافة إلى زيمبابوي، وله 9 أهداف مقابل هدف واحد دخل مرماه.وسجل أهداف الجزائر كلّ من بغداد بونجاح، في الدقيقة 31، وسفيان فيغولي في الدقيقة 43، ورياض محرز في الدقيقة 67، فيما سجل هدف زيمبابوي الوحيد لاعبه تينوتيندا كاديويري في الدقيقة 79 من المباراة.وفي المباراة، لجأ منتخب زيمبابوي، الذي بدأ بقوة في الدقائق الأولى من المباراة، إلى التكتّل أمام المرمى مع شن هجمات مرتدة، كاد أن خلال واحدة منها، وتحديداً في الدقيقة الثالثة من المباراة أن يحرز هدف السبق، لكن حارس مرمى المنتخب الجزائري نجح في صدها ببراعة.