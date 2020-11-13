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رياضة
الجزائر بالعلامة الكاملة في تصفيات أمم أفريقيا!
Lebanon 24
13-11-2020
|
18:00
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فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم على على زيمبابوي، أمس الخميس، بنتيجة 3-1 ليواصل "محاربو الصحراء" تصدر المجموعة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.
وبفوزه هذا، على ملعب "5 يوليو" في الجزائر العاصمة، ارتفع رصيد الجزائر من النقاط إلى 9 حققها من 3 انتصارات على كل من بوتسوانا وزامبيا بالإضافة إلى زيمبابوي، وله 9 أهداف مقابل هدف واحد دخل مرماه.
وسجل أهداف الجزائر كلّ من بغداد بونجاح، في الدقيقة 31، وسفيان فيغولي في الدقيقة 43، ورياض محرز في الدقيقة 67، فيما سجل هدف زيمبابوي الوحيد لاعبه تينوتيندا كاديويري في الدقيقة 79 من المباراة.
وفي المباراة، لجأ منتخب زيمبابوي، الذي بدأ بقوة في الدقائق الأولى من المباراة، إلى التكتّل أمام المرمى مع شن هجمات مرتدة، كاد أن خلال واحدة منها، وتحديداً في الدقيقة الثالثة من المباراة أن يحرز هدف السبق، لكن حارس مرمى المنتخب الجزائري نجح في صدها ببراعة.
لكن منتخب الخضر استردوا زمام المبادرة وشنوا هجمات، نجح خلالها من إحراز الهدفين الأول والثاني في الشوط الثاني، قبل أن تنتهي المباراة بفوز المنتخب الوطني الجزائري بـ3 أهداف لهدف.
وبهذا الفوز، حقق "محاربو الصحراء"، بقيادة المدرب جمال بلماضي، فوزهم الـ21 بدون هزيمة في المباريات الودية والرسمية، حيث فازوا في 16 مباراة وتعادلوا في 5 مباريات فقط.
وسيسعى المنتخب الجزائري لتحطيم الرقم القياسي الأفريقي المسجل باسم المنتخب المصري الذي لم يخسر في 24 مباراة على التوالي.
المصدر: سكاي نيوز
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