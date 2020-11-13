رياضة

إلقاء القبض على رئيس اتحاد كرة قدم أثناء حضوره مباراة دولية! (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2020 | 23:00
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ألقت الشرطة البوليفية القبض على الرئيس الموقّت لاتحاد كرة القدم في البلاد خلال مباراة الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2020 بسبب مزاعم فساد.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإنّ الشرطة فاجأت بملابس مدنية، ماركو رودريغيز، الذي كان يجلس في المدرجات مع اللاعبين غير المشاركين في المباراة باستاد "هيراندو سيليس" في العاصمة لاباز.
 
وقال جاستون أوريبي المدير التنفيذي للاتحاد البوليفي لمحطة "إيه.تي.بي" التلفزيونية: "الشرطة جاءت بمجموعة خاصة للقبض على ماركو رودريغيز".

وأضاف: "نؤمن بوجود نوايا سيئة، ونؤمن أن الهدف المطلق هو عدم إقامة الانتخابات".

واتهمت بعض الأندية واتحاد اللاعبين المحترفين في بوليفيا رودريغيز بالفساد، بالإضافة إلى عدم امتثاله لحكم محكمة بترك منصبه كرئيس للاتحاد البوليفي.
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
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