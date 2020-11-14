"شيك على بياض" من "سان جيرمان" لضمّ سيرجيو راموس!

كشفت تقارير رياضية إسبانية عن اهتمام نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي بالحصول على خدمات قائد نادي "ريال مدريد" الإسباني، سرخيو راموس، والذي لم يجدد عقده مع "النادي الملكي" حتى الآن، رغم أنه لم يتبقى أمام اللاعب الإسباني سوى أيام ليصبح لاعباً حراً بسوق الانتقالات.وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فإن عقد راموس مع النادي الملكي ينتهي في حزيران 2021، إلا أنه يحق له التفاوض مع أي ناد يريده من بداية كانون الثاني المقبل.ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، أنّ "باريس سان جيرمان" مهتم بالتعاقد مع قائد "ريال مدريد" بالموسم المقبل.ووفق البرنامج فإنّ الفريق الباريسي مستعد لمنح راموس "شيكا على بياض" لإقناعه بالقدوم إلى باريس، هذا إلى جانب إعطاء صخرة دفاع "الريال" خيار تحديد السنوات التي يوّد البقاء فيها مع "سان جيرمان".وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تفكير إدارة "ريال مدريد" بالتخلص من راموس لتدعيم الوضع المالي للنادي الإسباني، وتمويل صفقات مستقبلية في طليعتها الفرنسي كيليان مبابي.