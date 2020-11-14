رياضة

"شيك على بياض" من "سان جيرمان" لضمّ سيرجيو راموس!

Lebanon 24
14-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-765874-637408968900934528.jpg
Doc-P-765874-637408968900934528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير رياضية إسبانية عن اهتمام نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي بالحصول على خدمات قائد نادي "ريال مدريد" الإسباني، سرخيو راموس، والذي لم يجدد عقده مع "النادي الملكي" حتى الآن، رغم أنه لم يتبقى أمام اللاعب الإسباني سوى أيام ليصبح لاعباً حراً بسوق الانتقالات.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فإن عقد راموس مع النادي الملكي ينتهي في حزيران 2021، إلا أنه يحق له التفاوض مع أي ناد يريده من بداية كانون الثاني المقبل.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن برنامج "الشرينغيتو" الإسباني، أنّ "باريس سان جيرمان" مهتم بالتعاقد مع قائد "ريال مدريد" بالموسم المقبل.

ووفق البرنامج فإنّ الفريق الباريسي مستعد لمنح راموس "شيكا على بياض" لإقناعه بالقدوم إلى باريس، هذا إلى جانب إعطاء صخرة دفاع "الريال" خيار تحديد السنوات التي يوّد البقاء فيها مع "سان جيرمان".

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تفكير إدارة "ريال مدريد" بالتخلص من راموس لتدعيم الوضع المالي للنادي الإسباني، وتمويل صفقات مستقبلية في طليعتها الفرنسي كيليان مبابي.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2020-11-14
09:00 | 2020-11-14
06:00 | 2020-11-14
23:00 | 2020-11-13
21:00 | 2020-11-13
18:00 | 2020-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website