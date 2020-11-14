اكتمال عقد المتأهلين إلى "اليورو".. هكذا توزّعت المنتخبات على المجموعات!

اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" التي تمّ تأجيلها إلى عام 2021 بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجدّ (COVID-19) ، بصعود 4 منتخبات عن طريق الملحق المكمل من خلال مسابقة دوري أمم أوروبا.







وشهد مساء الخميس 4 مباريات فاصلة نهائية، لتحديد آخر 4 منتخبات متأهلة للبطولة الأوروبية الأكبر، الصيف المقبل.



وعادت اسكتلندا للبطولة الأوروبية بعد غياب 25 عاماً، وذلك بانتصارها على صربيا في مباراة فاصلة في العاصمة الصربية بلغراد، بفضل ركلات الترجيح.



وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي، قبل أن تنتصر اسكتلندا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، لتعود للبطولة بعد غياب منذ نسخة عام 1996. وبنهاية المواجهات الفاصلة للتأهل إلى البطول اكتمل عقد المنتخبات الـ24 المتأهلة للمنافسة القارية، والتي ستشهد "ديربي" بريطاني كلاسيكي.وشهد مساء الخميس 4 مباريات فاصلة نهائية، لتحديد آخر 4 منتخبات متأهلة للبطولة الأوروبية الأكبر، الصيف المقبل.وعادت اسكتلندا للبطولة الأوروبية بعد غياب 25 عاماً، وذلك بانتصارها على صربيا في مباراة فاصلة في العاصمة الصربية بلغراد، بفضل ركلات الترجيح.وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي، قبل أن تنتصر اسكتلندا بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، لتعود للبطولة بعد غياب منذ نسخة عام 1996.

ووقعت اسكتلندا في مجموعة "الغريم" الإنكليزي، بالإضافة لمنتخبي التشيك وكرواتيا، وستترقب الجماهير الموقعة البريطانية بين إنكلترا واسكتلندا على استاد "ويمبلي" في لندن، على أحر من الجمر.



ومن ناحية أخرى، تأهلت مقدونيا الشمالية لبطولة كأس أوروبا للمرة الأولى بتاريخها، وذلك بعد انتصار تاريخي على غريمتها جورجيا بهدف نظيف.



وستقع مقدونيا الشمالية في مجموعة صعبة إلى جوار هولندا وأوكرانيا والنمسا.



كما تأهل منتخب سلوفاكيا للبطولة للمرة الثانية في تاريخها، بعد انتصارها على إيرلندا الشمالية بنتيجة 2-1، بعد الوقت الإضافي.



وستخوض سلوفاكيا البطولة في المجموعة الخامسة، إلى جانب إسبانيا وبولندا والسويد.



كما وصلت هنغاريا إلى البطولة بعد انتصار دراماتيكي على آيسلندا، بهدفين مقابل هدف، لكن مهمتها ستكون صعبة جدا في البطولة، حيث وقعت في "مجموعة الموت"، إلى جانب فرنسا وألمانيا والبرتغال.



وكان من المقرر أن تقام بطولة أوروبا بين يومي 12 حزيران و12 تموز هذا العام، لكنّها تأجلت لصيف 2021، حيث ستقام في 12 دولة أوروبية.



ومع اكتمال المنتخبات المتأهلة، هذا هو شكل المجموعات الـ 6 لبطولة كأس أوروبا 2021:



المجموعة الأولى: إيطاليا - تركيا - ويلز - سويسرا.



المجموعة الثانية: بلجيكا - الدنمارك - روسيا - فنلندا.



المجموعة الثالثة: هولندا - النمسا - أوكرانيا - مقدونيا الشمالية.



المجموعة الرابعة: إنكلترا - كرواتيا - التشيك - اسكتلندا.



المجموعة الخامسة: إسبانيا - بولندا - السويد - سلوفاكيا.



المجموعة الأولى: فرنسا - ألمانيا - البرتغال - هنغاريا.