رياضة

أوروغواي تتفوّق على كولومبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

Lebanon 24
14-11-2020 | 18:00
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حقّق منتخب أوروغواي، أمس الجمعة، فوزاً بثلاثية نظيفة على حساب مضيفه منتخب كولومبيا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية لمؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022. 
 
وسجل إدينسون كافاني هدفا مبكرا لأوروغواي وأضاف لويس سواريز هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني، وهو رابع أهدافه في ثلاث مباريات مع المنتخب، خلال الفوز 3-صفر على كولومبيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وافتتح التسجيل لأوروغواي نجم "مانشستر يونايتد" الإنكليزي، أديسون كافاني، في الدقيقة الخامسة بعد أن بذل زميله نايتان نانديز جهداً شاقاً في وسط الملعب وانتزع الكرة ومررها له ليوجه تسديدة منخفضة نحو الشباك.
 
وعزز نجم "أتليتيكو مدريد" الإسباني، لويس سواريز، تفوق الضيوف بعد 9 دقائق من الشوط الثاني من علامة الجزاء بعد تعرض رودريغو بنتانكور لعرقلة من جيسون موريو.

وأكمل داروين نونييز الثلاثية في الدقيقة 73 بتسديدة من 25 متراً لم يتمكن الحارس ديفيد أوسبينا من إبعادها.

وتعرض ييري مينا مدافع كولومبيا للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الأخيرة ليكمل مباراة بائسة لأصحاب الأرض.

وأحرز سواريز هدفه 63 مع منتخب بلاده بعد أن هز الشباك مرتين من علامة الجزاء خلال الخسارة 4-2 من الإكوادور وسجل هدفا خلال الفوز 2-1 على تشيلي في بداية التصفيات الشهر الماضي.

ورفعت أوروغواي رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات مقابل 4 نقاط لكولومبيا التي هزمت فنزويلا وتعادلت خارج أرضها مع تشيلي في أول مباراتين.
 
تجدر الإشارة إلى أنّ أول 4 منتخبات في التصفيات، التي تضم 10 منافسين من أميركا الجنوبية، تتأهل إلى النهائيات مباشرة في مونديال 2022 بينما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة.

وستعود أوروغواي إلى الديار لمواجهة البرازيل يوم الثلاثاء بينما تحلّ كولومبيا ضيفة على الإكوادور.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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