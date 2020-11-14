رياضة

بعد إصابة صلاح بكورونا.. ماذا حصل في زفاف شقيقه ليل الاثنين؟

Lebanon 24
14-11-2020 | 09:00
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قبل أيام من إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة محمد صلاح بفيروس بكوفيد-19، حضر لاعب ليفربول الإنكليزي حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر وسط تجمع عائلي، مما أثار الشكوك حول إمكانية تعرضه للعدوى خلال الحدث، الأمر الذي ينفيه إسماعيل بدر مصور الزفاف.

 

وقبل ساعات أشار اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي إلى أن صلاح خضع لمسحة "كورونا" وأظهرت النتيجة إيجابية العينة، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، موضحًا أنه يتبع البروتوكول الطبي بعد تنسيق مع طبيب المنتخب محمد أبوالعلا مع نادي ليفربول، إلى جانب عزله داخل غرفته وعزل كل المخالطين.

 

وأكد مصور زفاف شقيق صلاح في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن النجم المصري التزم بارتداء الكمامة خلال تواجده في الحفل العائلي، رغم عدم انتشار أقنعة الوجوه في المكان.

 

"الحضور اقتصر على أفراد العائلة فقط، الأعداد لم تزيد عن 80 شخصا، وأُقيم في مكان مفتوح مخصص لإتمام حفلات الزواج بمنطقة العبور، وبدت السعادة على الجميع".. تفاصيل ذكرها مصور الزفاف لموقع "سكاي نيوز عربية".

 

وأضاف: "وصل صلاح من المطار إلى حفل الزفاف مباشرة، لم يتمكن من حضور بداية مراسم الفرح، جاء في النصف الثاني من الحدث، والتف حوله المقربون فقط من الأسرة".

 

ونوه بدر لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن هداف ليفربول الإنكليزي اكتفى بإلقاء التحية على الحضور أو المصافحة باليد دون عناق أو اقتراب، مشددا على أنه يعتبر ما قيل عن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد "شائعة"، لأنه حرص على التباعد خلال الزفاف.

 

وذكر مصور الزفاف: "صلاح تخلى عن الكمامة لدقائق معدودة خلال اندماجه في الرقص مع شقيقه، ثم عاد لارتدائها سريعا ولم يخلعها مرة أخرى خلال تواجده في القاعة".

 

وتابع: "محمود تريزيجيه لاعب المنتخب القومي وفريق أستون فيلا الإنجليزي، حضر رفقة صلاح وكان أكثر من اقتربوا منه طوال الفترة التي قضاها في الزفاف.

 

وبحسب بيان اتحاد الكرة المصري، فإن باقي أعضاء فريق المنتخب القومي جاءت مسحتهم سلبية من بينهم تريزيغيه، قبل أن يُزيل الاتحاد البيان وينشر تنويه جديد بأن معامل وزارة الصحة كشفت عن إيجابية 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوغو التي أجريت لهما قبل مباراة المنتخبين يوم السبت.

 

واستطرد قائلا: "مكث النجم الكبير في الحفل لنحو 30 دقيقة فقط قبل أن يودع شقيقه وأفراد أسرته  ويغادر المكان في طريقه إلى معسكر المنتخب المصري".

 

وعن ماغي صلاح زوجة النجم المصري وأفراد أسرته الصغيرة، يأشار بدر إلى أنها بقيت بعيدة عن التجمعات أغلب الوقت، من أجل الاهتمام بابنتها الصغيرة كيان.

 

من جانبه، شدد ماهر شتيه، عمدة نجريج، القرية التي ينتمي إليها صلاح وأحد المدعوين لحضور حفل الزفاف،شدد في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" على أن "الأمور سارت على ما يرام خلال حفل زفاف شقيق هداف الدوري الإنكليزي".

 

وأكد عمدة القرية التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية شمال القاهرة، أن زفاف شقيق صلاح "أقيم وفق إجراءات التباعد الاجتماعي المنصوص عليها لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

 

وأوضح العمدة أن الشخص الوحيد الذي حضر الحفل من خارج أهل العروسين وأهل القرية، كان الإعلامي أحمد المسلماني وعمه المستشار عادل المسلماني,

 

 وأشار إلى أنه تم التواصل مع صلاح فور انتشار معلومة إصابته بفيروس كورونا المستجد للاطمئنان عليه، مؤكدا أنه في حالة جيدة.

 

يذكر أن اتحاد الكرة المصري أكد أنه من المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المصابين بـ "كورونا" لتحديد موقفهم من المشاركة في مباريات المنتخب بتصفيات بطولة إفريقيا.

 

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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