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رياضة
نيمار يؤرّق برشلونة..البلوغرانا "مدين" لنجمه السابق بمبلغ كبير
Lebanon 24
14-11-2020
|
23:00
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أكد محامو النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان، أن ناديه السابق برشلونة الإسباني، مدين له بـ60 مليون يورو.
ونقلت شبكة "كادينا سير" الإسبانية عن قانونيين مختصين بإدارة أعمال نيمار قولهم، إن "البلوغرانا" مدين للاعب بـ60 مليون يورو، كحوافز تجديد تعاقده مع النادي في وقت سابق.
وحسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نيمار يطالب من خلال القضية رقم "15" والتي تبحث فيها محكمة برشلونة، بالمبلغ المذكور.
وتشير القضية إلى أن المبلغ المتفق عليه مع برشلونة كان بشكل أولي 43.65 مليون يورو، ثم وصل نظير عدم إكمال السداد إلى 60 مليون يورو.
ولم يصدر عن النادي الإسباني أي تعليق، إلا أن الفريق القانوني للاعب البرازيلي والذي قاد جولة جديدة من التقاضي في أيلول الفائت، أكد أن قرار المحكمة الذي ألزم نيمار بدفع 6.7 مليون يورو سوف يتغير إلى حساب تلك القيم على برشلونة ليصير ملزما بإكمال قيمة الـ60 مليون يورو المستحقة لنيمار لديه.
وبعد 4 مواسم قضاها في "كامب نو"، رحل نيمار إلى باريس سان جرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها ملاعب كرة القدم حتى الآن.
ويأتي الخلاف القضائي مع نيمار في وقت يعاني فيه برشلونة من أزمة مالية غير مسبوقة، اضطر معها إلى الدخول في مفاوضات صعبة مع نجوم الفريق لاقتطاع جزء من أجورهم يصل إلى نسبة 30 في المئة.
وتضخمت ديون النادي بأكثر من الضعف خلال عام واحد، من 217 مليون يورو في حزيران 2019 إلى 488 مليونا في الشهر ذاته من العام الجاري.
المصدر: سكاي نيوز
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