رياضة

طبيب منتخب مصر يكشف مدى خطورة إصابة محمد صلاح بـ"كورونا" ومدة عزله

Lebanon 24
15-11-2020 | 12:00
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كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري لكرة القدم أن مهاجم ليفربول محمد صلاح يعاني من أعراض خفيفة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه من المقرر أن يقضي أسبوعا على الأقل في العزل الذاتي.
وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" أمس السبت، قال أبو العلا إن "حضور صلاح حفل زفاف شقيقه ربما ساهم في إصابته بالفيروس، لكنه لا يمكن تأكيد ذلك".

وأظهرت الفحوصات إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد عشية مباراة مصر ضد توغو في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

والآن من المقرر أن يتغيب لاعب منتخب مصر عن أول مباراة لنادي ليفربول بعد التوقف الدولي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز، الأحد المقبل.

وقال أبو العلا الذي تحدث يومي الجمعة والسبت مع طبيب ليفربول إن صلاح يجب أن يخضع للعزل لمدة 7 أيام في ضوء توجيهات الصحة المصرية.

وأضاف أبو العلا في مكالمة عبر دائرة تليفزيونية مغلقة: "حالته معتدلة، وليس لديه أعراض حادة، لابد أن يخضع لعزل ذاتي في مصر حتى تصبح نتيجة الفحص سلبية وعندها بالطبع سيكون بإمكانه أن يسافر".

ولم يقدم أبو العلا مزيدا من التفاصيل عن حالة صلاح.
المصدر: سبوتنيك
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