رياضة

بشرى سارة لجماهير مانشستر سيتي

Lebanon 24
15-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-766264-637410414695745514.jpg
Doc-P-766264-637410414695745514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قريب من إتخاذ خطوة هامة بشأن مسيرته التدريبية خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "التيلغراف" البريطانية أن المدرب الإسباني قريب من تجديد عقده مع النادي الشمالي، رغم عدم وجود أي خطوة رسمية من مسؤولي النادي حتى الآن، إلا أن المقربين من غوارديولا أكدوا اقترابه من تجديد عقده.

ويسعى مان سيتي لتجديد عقد غوارديولا البالغ 49 عاما، وينتهي عقده صيف 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقربين من غوارديولا أفادوا أن بيب ليس راغبا بالرحيل، بل أقرب إلى توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي، وتمديد مسيرته في النادي والتي امتدت لـ5 سنوات.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أن مانشستر سيتي حدد مهلة بشكل نهائي لحسم مستقبل غوارديولا الذي تولى مهامه في صيف العام 2016، وقاد الفريق خلال هذه الفترة إلى خمسة ألقاب، أبرزها لقبا الدوري الإنجليزي في موسمي (17- 2018 و 18-2019) .

وذكرت تقارير أخرى أن المدرب الإسباني قد يعود إلى نادي برشلونة مرة أخرى، وهو ما نفاه بيب في تصريحات في الفترة الأخيرة.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2020-11-16
09:00 | 2020-11-16
06:00 | 2020-11-16
22:00 | 2020-11-15
18:00 | 2020-11-15
12:00 | 2020-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website