مسؤول مصري يعتذر لمحمد صلاح وأسرته!

نشر عمدة قرية نجريج التابعة لمحافظة الغربية، ماهر شتيه، بيانا عبر صفحته على "فيسبوك"، قدم فيه اعتذارا للاعب الدولي المصري محمد صلاح وأسرته، بعد حادثة إصابة صلاح بفيروس "كورونا".
وقال عمدة نجريج: "أعتذر لأسرتي وإخواتي وعائلتي وأهل قريتي والنجم محمد صلاح وأسرته.. إنني كنت سببا في أذى نفسي لكم، بسبب ما نشر وتداوله رواد المواقع عني بصورة سلبيه خلال اليومين الماضيين". وأكد، أنه قرر مقاطعة الإعلام بعدما حدث من تجاوز في حقه وحق أسرته وقريته.
وكان أحد أهم التصريحات التي أدلى بها شتيه قبل هذا الاعتذار، تأكيده أن حفل زفاف نصر صلاح، شقيق محمد صلاح كان مقتصرا على ما يقرب من 70 فردا، مشيرا إلى أنه كان هناك تباعد اجتماعي في حفل الزفاف.
وقال شتيه في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "غم بي سي مصر" إن "والد محمد صلاح دعا كل الأهل والأحباب لحفل الزفاف، والفرح كان عدده من 60 إلى 70 فردا، وكان في تباعد إجتماعي ومكان الحفل كان مفتوحا وليس مغلقا". وأضاف أن "صلاح وصل إلى الفرح في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وصافح المتواجدين في الفرح وكان مرتديا للكمامة الطبية".
وتأكدت إصابة محمد صلاح بفيروس "كورونا" المستجد بعد إيجابية المسحة الثانية التي أجريت له مساء الجمعة الماضي.