مسؤول مصري يعتذر لمحمد صلاح وأسرته!

وقال عمدة نجريج: "أعتذر لأسرتي وإخواتي وعائلتي وأهل قريتي والنجم محمد صلاح وأسرته.. إنني كنت سببا في أذى نفسي لكم، بسبب ما نشر وتداوله رواد المواقع عني بصورة سلبيه خلال اليومين الماضيين". وأكد، أنه قرر مقاطعة الإعلام بعدما حدث من تجاوز في حقه وحق أسرته وقريته.

وكان أحد أهم التصريحات التي أدلى بها شتيه قبل هذا الاعتذار، تأكيده أن حفل زفاف نصر صلاح، شقيق محمد صلاح كان مقتصرا على ما يقرب من 70 فردا، مشيرا إلى أنه كان هناك تباعد اجتماعي في حفل الزفاف.