رياضة

ليفربول وتوتنهام يعلنان وفاة "الحارس الأسطوري"

Lebanon 24
16-11-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-766352-637410651646979886.jpg
Doc-P-766352-637410651646979886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن ناديا ليفربول وتوتنهام هوتسبير المنافسان في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وفاة حارسهما الدولي الإنكليزي السابق راي كليمنس عن عمر ناهز 72 عاما.

وقال توتنهام في بيان له: "نشعر بحزن عميق لإعلان وفاة الحارس الأسطوري السابق راي كليمنس. نقدم تعازينا إلى أسرة راي وأصدقائه الكثيرين في كرة القدم في هذا الوقت الحزين".

وبدأ كليمنس، الذي خاض 61 مباراة مع إنكلترا، مسيرته الاحترافية مع سكانثورب يونايتد قبل انضمامه إلى ليفربول حيث شارك في 450 مباراة خلال 14 عاما في استاد "أنفيلد".

وحصل على خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وثلاثة في كأس أوروبا ولقبين في كأس الاتحاد الأوروبي مع ليفربول، قبل انتقاله إلى توتنهام، حيث أضاف إلى حصيلته لقبا آخر في كأس الاتحاد الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد اعتزاله كلاعب، عمل كليمنس مدربا مع المنتخب الإنكليزي وتوتنهام.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2020-11-16
09:00 | 2020-11-16
22:00 | 2020-11-15
18:00 | 2020-11-15
15:00 | 2020-11-15
12:00 | 2020-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website