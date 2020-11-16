رياضة

بعد الخسارة أمام فرنسا.. رونالدو يوجه رسالة إلى زملائه في المنتخب البرتغالي

Lebanon 24
16-11-2020 | 12:00
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علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خسارة منتخب بلاده أمام فرنسا، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية.

 

ودعا رونالدو زملاءه إلى الفخر بما تم تحقيقه رغم الخسارة، مؤكدا أنهم تعلموا شيئا جديدا.

 

وقال الدون البرتغالي في منشور عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، "كل المباريات تعلمنا أشياء جديدة، للأسف لم نحقق هدفنا أمام فرنسا".

 

وأضاف أسطورة البرتغال: "يجب أن نرفع رؤوسنا ونفتخر بما حققناه".

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وأذاقت فرنسا منافستها البرتغال حاملة اللقب هزيمة نادرة بالفوز عليها 1-صفر في لشبونة يوم السبت الماضي، بفضل هدف نغولو كانتي في الشوط الثاني، لتبلغ قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم

 

وتتصدر فرنسا بطلة العالم المجموعة الثالثة في القسم الأول برصيد 13 نقطة من خمس مباريات وبفارق ثلاث نقاط عن البرتغال، كما تتفوق في المواجهة المباشرة لتضمن الفوز بقمة المجموعة. وهذه الهزيمة الثانية فقط للبرتغال منذ كأس العالم 2018.

 

وفي الجولة السادسة تستقبل فرنسا نظيرتها السويد، بينما يحل الفريق البرتغالي ضيفا على كرواتيا.

 

 

 

المصدر: سبوتنيك
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